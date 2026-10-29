Пауки могут видеть сны? Новое исследование удивило ученых

Фото: www.globallookpress.com/Maciej Olszewski

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До этого момента ученые исследовали только то, как спят позвоночные, пришло время восполнить пробел.

Специалисты Института организмической биологии Боннского университета в Германии изучили, спят ли пауки и бывают ли у них разные стадии сна. Соответствующая научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи наблюдали австралийского паука-скакуна (Portia fimbriata) размером 6-10 мм. Подопытных особей держали в пластиковых чашках диаметром 12 см при разном освещении несколько дней и ночей. В темное время суток применяли инфракрасные камеры: они фиксировали позы сна, периоды отдыха и отрезки, похожие на фазу быстрого сна (REM-сон).

До сих пор надежные данные о сне имелись почти только по позвоночным, а экспериментальных доказательств настоящего сна у пауков не хватало. Новая работа восполнила этот пробел.

Выяснилось, что у паука есть регулируемый сон с двумя четко различимыми стадиями. Одна из них напоминает REM-сон человека: в это время заметны движения глаз и подергивания мышц. Это первое всестороннее подтверждение поведения наличия сна у паука.

Проверить, действительно ли паук спит, помогал звуковой стимул — ученые измеряли время реакции. Также проверяли, компенсируют ли пауки потерянный сон после его нарушения. Главная трудность состояла в том, что активность мозга у пауков измерить нельзя, поэтому выводы делали только по поведению. Для этого потребовалась очень подробная и долгая видеосъемка.

Результаты исследования помогли понять, как эволюционировал сон и насколько широко состояния, похожие на REM-сон, распространены среди животных. Авторы призвали изучать сон не только у классических модельных организмов и позвоночных, но и у животных с совсем другими нервными системами. Это может выявить общие принципы и возможную первичную функцию сна.

Теперь команда планирует изучить, как сон, особенно REM-подобный, эволюционировал у разных пауков. Ученые также сравнят сон пауков в природе и в лаборатории, выяснят его связь с когнитивными способностями и проверят, как на сон влияют изменение климата и искусственное освещение ночью.

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