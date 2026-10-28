На западе Москвы благоустроили парк и дворы в нескольких районах

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В Кунцеве обновили зону у метро «Молодежная», а в Очаково-Матвеевском — семь корпусов.

В течение 2026 года на западе столицы привели в порядок ряд территорий в разных районах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

В Кунцеве обновили зеленую зону возле метро «Молодежная» рядом с аллеей 11-ти Героев Саперов. Освещение заменили полностью, дорожки привели в порядок, а для отдыха появились комфортные места. Кроме того, созданы многофункциональная площадка, фитнес-станция, зона для настольного тенниса и комплекс игровых площадок.

В Очаково-Матвеевском завершили комплексное благоустройство дворов по адресам: улица Большая Очаковская, 12 и корпуса 1–7, а также 1-й Очаковский переулок, 3. Там обновили тротуары, проезды и систему освещения, добавили озеленение.

В Дорогомилове навели порядок в квартале на улице 1812 года возле домов 8 (корпуса 1 и 2), 10 (корпус 1) и 12. Проложили новые пешеходные дорожки, создали уютные зоны отдыха, высадили деревья и цветники, обновили асфальт во дворах и организовали дополнительные парковочные места.

Также на западе столицы появилась еще одна производственная база. Она находится на улице Мосфильмовской в Раменках — районе, где живут порядка 155 тысяч человек и расположены крупные объекты.

С прошлого года подобная база работает в районе Солнцево на улице Авиаторов. Здесь есть склады для хранения оборудования и инвентаря, а также ремонтная зона для коммунальной техники.

Коммунальные службы полностью готовы к зимнему сезону. Подготовлены дорожно-уборочная, инженерная и другая спецтехника, а также средства малой механизации, сформированы аварийные бригады.

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