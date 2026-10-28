Собянин поручил продолжить развитие программы комплексной диагностики здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В 2025 году средняя продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет.

В Москве продолжится практическое внедрение философии здорового долголетия в деятельность городской системы здравоохранения. В частности, будет развиваться программа комплексной диагностики здоровья. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в канале в мессенджере МАКС.

В 2025 году средняя продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет. Одним из факторов ее роста мэр назвал развитие профилактической медицины, которая позволяет выявлять риски для здоровья до появления выраженных симптомов. По оценке врачей-специалистов, такой подход может помочь москвичам дополнительно получить до десяти лет активной жизни.

Программа комплексной диагностики здоровья стартовала в июне. Она объединила диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный столичный пакет обследований в единый персональный маршрут профилактики.

«Наша программа помогает оценить риски для здоровья, определить тип старения, рассчитать биологический возраст и выявить показатели, которым необходимо уделить особое внимание», — отметил Собянин.

До 90% программы можно пройти онлайн через приложение «ЕМИАС. ИНФО». Сначала участник заполняет анкету о самочувствии и образе жизни, после чего система с учетом возраста, пола, состояния здоровья и ранее проведенных исследований формирует индивидуальный набор обследований. Назначенные исследования необходимо пройти очно в городской медицинской организации.

За несколько месяцев к программе присоединились более 1,5 миллиона москвичей. Почти миллион человек завершили первый этап, им назначили свыше трех миллионов углубленных лабораторных и инструментальных исследований.

К профилактике удалось привлечь более 300 тысяч горожан, которые в течение последних двух лет не обращались в городские поликлиники или не проходили профилактические обследования. Чаще всего у участников выявляли риски сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта и сахарного диабета.

У каждого десятого участника, прошедшего все этапы программы, расчетный биологический возраст оказался на пять и более лет выше паспортного. При этом сам показатель биологического возраста не является диагнозом.

Система также оценивает факторы, связанные с ускоренным старением, включая хроническое воспаление, особенности обменных процессов, окислительный стресс, изменения состава тела и потерю мышечной массы. По итогам обследований для каждого участника формируется профиль здоровья с результатами и персональными рекомендациями. При наличии показаний назначаются дополнительные исследования и консультации врачей, в том числе телемедицинские.

«Система сопоставляет результаты с данными электронной медицинской карты и формирует дополнительный перечень обследований, например, если биологический возраст сильно расходится с паспортным», — добавил Собянин.

Дополнением к программе стали городские павильоны здорового долголетия, открытые летом на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ. Там без предварительной записи можно было за 15–20 минут пройти экспресс-диагностику и получить рекомендации.

Посетителям предлагали интерактивный опрос о питании, привычках, физической активности и эмоциональном состоянии, а также бесконтактную оценку отдельных показателей с помощью умного зеркала с технологиями искусственного интеллекта. Кроме того, проводились биоимпедансный анализ состава тела и ультразвуковая оценка состояния костной ткани.

С 4 августа экспресс-диагностику в павильонах прошли более 15 тысяч человек. С учетом востребованности формата Собянин принял решение возобновить его работу на площадках городского проекта «Зима в Москве».

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