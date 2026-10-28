Тоже видят сны? Ученые обнаружили у пауков сходство с людьми

Фото: www.globallookpress.com/Robin Loznak

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Даже у существ с совершенно иной нервной системой обнаружились удивительно знакомые особенности ночного отдыха.

Исследователи Боннского университета обнаружили у австралийских пауков-скакунчиков Portia fimbriata две различимые стадии сна. Одна из них по внешним признакам напоминает фазу быстрого сна у людей и других позвоночных. Об этом сообщило Science Daily.

Как отличили сон от неподвижности

Пауков по одному помещали в пластиковые контейнеры диаметром 12 сантиметров. Исследователи меняли условия освещения и использовали инфракрасные камеры, чтобы следить за ночной активностью без видимого света.

Записи позволили сопоставить позы животных, периоды неподвижности и эпизоды характерных движений.

Дополнительно команда проверяла реакцию на звуковые раздражители и проводила эксперименты с прерыванием сна. Ученых интересовало, будут ли пауки впоследствии компенсировать недостаток отдыха более продолжительным сном.

Совокупность наблюдений и поведенческих тестов позволила исследователям заключить, что Portia fimbriata действительно спят, причем их сон включает отдельные стадии.

Почему выбрали этих пауков

Представители рода Portia охотятся преимущественно на других пауков и используют сложные приемы. Например, они имитируют колебания насекомого, попавшего в паутину, чтобы выманить ее хозяина.

Такие особенности делают их интересными для изучения связи между сном, обучением и поведением. Исследователи хотят выяснить, какую роль разные стадии отдыха могут играть в работе нервной системы этих животных.

Движения глаз еще не означают сновидений

Внешнее сходство с человеческой фазой быстрого сна не позволяет утверждать, что пауки видят сны. Также пока нельзя считать установленным, что за похожими движениями стоят одинаковые физиологические процессы.

Тем не менее результаты дают возможность сравнивать сон животных с существенно различающимися нервными системами. Это может помочь понять, какие его особенности имеют общее происхождение, а какие возникали независимо.

Команда планирует изучать другие виды пауков, сравнивать лабораторные наблюдения с поведением в природе и проверять влияние искусственного ночного освещения на их отдых.

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