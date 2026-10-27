Собянин: 49 спортивных объектов планируется построить в ближайшие три года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Физическая активность для большего количества жителей Москвы будет в шаговой доступности независимо от сезона.

В ближайшие три года в Москве планируют построить 49 спортивных объектов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

Возведение подобных объектов проводится в рамках программы «Спорт Москвы». На эти и другие задачи, связанные с физической активностью жителей столицы, было выделено 432,5 миллиарда рублей.

Финансирование позволит расширить возможности для занятий спортом в шаговой доступности от дома и независимо от сезона. Зимой будут функционировать тысячи катков и лыжных трасс, летом станет больше открытых бассейнов, пляжей и веломаршрутов. Продолжится проведение популярных спортивных мероприятий и фестивалей, доступных всем жителям столицы.

Кроме того, все также будут развиваться и бесплатные тренировки «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район». Планируется увеличить количество локаций и добавить несколько новых спортивных дисциплин.

Особое внимание уделят детскому спорту: расширят сеть секций и направлений, увеличат количество специальных мероприятий.

Конкретно на строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы спортивных объектов Москвы в ближайшие три года направят почти 200 миллиардов рублей. Часть этой суммы пойдет на продолжение обновления Олимпийского комплекса «Лужники» и комплекса на территории Гребного канала в Крылатском.

Кроме того, планируется продолжить развивать спортивно-досуговую инфраструктуру. За три года создадут более 50 круглогодичных многофункциональных спортивных пространств, а к концу 2027 года появится 11 флагманских лыжных трасс.

Отдельно Собянин подчеркнул возрождение исторических спортобъектов столицы. В них входят и «малые», и так называемые заводские арены. Работа над шестью из них уже завершена, осталось привести в порядок еще пять.

Также в планах на ближайшие два года масштабная реконструкция стадиона «Крылья Советов» в районе Соколиная Гора. Там будет создано мультиспортивное пространство и площадка для активного отдыха.

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