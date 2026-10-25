Собянин назвал московскую транспортную систему лучшей в мире

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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Мэр поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Московская транспортная система работает как часы и год от года становится быстрее, комфортнее и качественнее. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя специалистов отрасли с Днем работника автомобильного и городского транспорта.

«Поздравляю сотрудников предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником! Московская транспортная система — лучшая в мире», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере МАКС.

Собянин поблагодарил работников за огромный вклад, назвав его неоценимым для развития города. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Ранее мэр сообщил, что магистральные маршруты наземного транспорта столицы отметили десятилетний юбилей. Эти маршруты проходят по ключевым артериям города, связывают центр с удаленными районами и работают в дополнение к метро, МЦК и МЦД. За это время запустили 77 экспрессных и магистральных направлений. В 2025-м появилось по пять новых маршрутов каждого вида. С начала текущего года заработали еще два, а до конца 2026-го намерены открыть четыре.

Пять лет назад в Центральном и Южном административных округах обновили около 200 маршрутов, добавили остановки и улучшили навигацию. За это время пассажиропоток вырос почти на 25%. Количество пассажиров автобусов, электробусов и трамваев увеличивается ежегодно. После начала учебного года и завершения отпускного сезона суточное число поездок на наземном транспорте достигло 4,9 миллиона.

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