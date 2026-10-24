Собянин: новый путепровод над Южной рокадой в Москве достроят до конца года

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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На объекте уже уложили асфальт и установили ограждения, а сейчас рабочие облицовывают подпорную стену.

В Москве продолжается строительство новой улично-дорожной сети в районе Южной рокады и Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Строим 70-метровый путепровод по основному ходу Каширского проезда над Южной рокадой», — написал глава города.

На объекте уже уложили асфальт и установили защитные ограждения. Сейчас идет облицовка подпорной стены. Завершить строительство планируют до конца года.

В рамках проекта уже построили и открыли 2,4 километра дорог. Движение запустили на 2-м Котляковском переулке, участке 1-го Варшавского проезда, Котляковском проезде и 1-м Котляковском переулке.

«Сейчас работы продолжаются на дороге-связке между 1-м и 2-м Котляковскими переулками, а также на участках 1-го Варшавского и Каширского проездов», — добавил Собянин.

Кроме того, специалисты приведут в порядок существующие и проложат новые инженерные коммуникации общей длиной более 60 километров. Территорию рядом с дорогами благоустроят и озеленят.

По словам Собянина, проект улучшит транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники и Царицыно. Также появится дополнительный выезд на Южную рокаду в сторону Московского скоростного диаметра (МСД) и новые маршруты городского транспорта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на западе Москвы открыли новую дорогу, которая соединила Родниковую и Волынские улицы.

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