Шея затекла, спина болит: какие привычки мешают просыпаться без скованности

Yahoo: матрас и поза для сна влияют на скованность в шее и пояснице

Фото: 5-tv.ru

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Позвоночник должен получать поддержку и сохраняет ровное положение.

Утренняя скованность и боль в мышцах могут быть связаны с условиями сна и положением тела ночью. На возможные причины такого дискомфорта указали специалисты по сну Шелби Харрис и Николь Айхельбергер, а также физиотерапевт Бретт Лаффин, передает Yahoo.

Неудобное положение тела

По словам Харрис, сон на животе может создавать нагрузку на шею и спину, а положение на боку — вызывать боль в плече. Специалист рекомендует выбирать позу, в которой позвоночник получает поддержку и сохраняет ровное положение.

При сне на спине подушка под коленями может уменьшить нагрузку на поясницу. Тем, кто спит на боку, подушка между коленями помогает поддерживать положение позвоночника.

Неподходящий матрас

Слишком мягкая поверхность может нарушать положение позвоночника, а чрезмерно жесткая — создавать давление на плечи, бедра и туловище, объяснила Харрис.

Поводом оценить состояние матраса могут стать заметные провалы, скрип пружин и регулярный дискомфорт после пробуждения. Еще один ориентир — сон в гостинице: если на другой кровати вы отдыхаете лучше, стоит обратить внимание на свою.

Жара или холод

Некомфортная температура в спальне, по словам Харрис, может способствовать напряжению мышц. Для большинства людей она предлагает ориентироваться на диапазон примерно от 16 до 19 градусов, учитывая собственные ощущения.

Недостаток жидкости

Айхельбергер отметила, что обезвоживание может сопровождаться мышечными спазмами и скованностью. Она рекомендует следить за достаточным употреблением воды в течение дня.

Лаффин, в свою очередь, предложил начинать утро с легких движений еще до подъема с кровати. Например, можно мягко вращать кистями и стопами или поочередно подтягивать согнутые колени к груди, удерживая положение на 15–30 секунд.

По его словам, такие движения помогают телу постепенно включиться в работу после ночного отдыха.

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