Собянин сообщил о ликвидации уже 163 беспилотников, летевших на Москву

Фото: © РИА Новости

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На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи отразили атаку 163 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первое предупреждение об опасности — прилет пяти БПЛА — глава города опубликовал в 02:17 по московскому времени. Последнее было опубликовано в 04:00 — Собянин заявил о ликвидации 73 беспилотников.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее, 18 октября, 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаку 127 беспилотников, направлявшихся к Москве. По словам Собянина, все вражеские дроны были уничтожены.

В тот же день в небе над Ленинградской областью обезвредили 95 украинскиз беспилотников. В результате ударов зафиксировано падение обломков на частный дом в районе Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. Также наблюдаются короткие перебои электроэнергии из-за повреждения линий электропередачи. Угроза БПЛА объявлена и на территории Санкт-Петербурга.

Российские регионы постоянно подвергаютсмя атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).