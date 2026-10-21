Собянин анонсировал создание Дворца ветеранов СВО в Москве

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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Обновленный центр в Екатерининском парке станет площадкой для социализации и реабилитации участников спецоперации.

В Москве появится Дворец ветеранов спецоперации (СВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Новый центр создадут на базе реконструируемого социально-реабилитационного центра в Екатерининском парке. Градоначальник осмотрел ход работ и благоустройства территории.

Комплексная реконструкция социально-реабилитационного центра стартовала в январе 2026 года. В порядок предстоит привести два трехэтажных корпуса общей площадью 22 тысячи квадратных метров.

Центр был создан в 2000 году. Изначально он занимался реабилитацией ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, и большинство его подопечных составляли люди старшего поколения.

Обновленный центр должен стать одной из ведущих городских площадок для социальной интеграции и поддержки участников СВО. Здесь они смогут общаться с единомышленниками, получать необходимую помощь и заниматься тем, что им интересно.

«Ключевая идея обновленной модели — совместить активную социализацию с передовыми методами реабилитации, не отрывая человека от работы и семьи. Поэтому упор сделан на гибкие, дневные и краткосрочные форматы», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, в Хамовниках, после завершения реставрации состоялось торжественное открытие исторического здания Поливановской гимназии.

Расположенная на Пречистенке усадьба XVIII–XIX веков имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В свое время в ней действовала частная мужская гимназия Л. И. Поливанова, позднее помещения заняла Государственная академия художественных наук.

В ходе реставрации обновили фасад, кровлю и элементы декора, а также заменили инженерные системы, окна и двери.

Большой концертный зал вновь будет принимать не только экзамены и публичные выступления учащихся, но и мероприятия с участием профессиональных музыкантов.

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