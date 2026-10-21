Уснуть и не проснуться: чем опасны модные «расслаблетики»

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka

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Биохимик рассказала, как «напитки от тревоги и бессонницы» на самом деле влияют на организм.

В России набирают популярность напитки «расслаблетики», которые также называют антиэнергетиками. Как и энергетики, они продаются в ярких банках, обладают ярким вкусом. Однако вместо бодрости они должны наоборот успокаивать нервную систему.

Этот вид напитков пришел в Россию из США. Вместо бодрящих микроэлементов, таких как кофеин или таурин, в них добавляют магний, L-теанин, глицин и выжимки из растений. О том, как на самом деле работают «расслаблетики» и как они могут повлиять на здоровье, 5-tv.ru рассказала биохимик Анна Дивинская.

Сомнительная польза: что известно о компонентах «расслаблетиков»

Фото: личный архив Анны Дивинской

У каждого из перечисленных компонентов собственная репутация, отметила эксперт. L-теанин — это аминокислота зеленого чая, которая изучена значительно лучше других. На основе мета-анализа 19 испытаний с участием 897 участников ученые установили, что микроэлемент незначительно сокращает время засыпания и улучшает качество сна. При этом уточняется, что работ с «чистым» теанином достаточно мало, поэтому оптимальная доза вещества неизвестна. Испытуемым давали 200–450 миллиграммов в сутки, тогда как процентное соотношение в конкретной банке установить невозможно.

Глицин также подвергали клиническим испытаниям. Так, в Японии провели исследование, в рамках которого испытуемым, страдающим недосыпом, давали по три грамма вещества перед сном. В итоге у них улучшалось качество сна, однако выборка испытуемых в данном случае была небольшой, отметила Дивинская.

Еще более сомнительными оказались результаты исследований с магнием. У пожилых пациентов, принимавших его, скорость засыпания выросла примерно на 17 минут, однако точность исследования была оценена скептически, а результаты испытаний ученые сочли противоречивыми.

Таким образом, хотя отдельные вещества в составе «расслаблетиков» и считаются относительно полезными, но объективно уровень полезности самих напитков никто не оценивал.

Судороги и зависимость: к чему могут привести самые опасные вещества в анти-энергетиках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Прежде всего, сомнения вызывает сам состав напитков. В американских версиях «расслаблетиков» встречаются кратом и кава-кава. Кратом воздействует на опиоидные рецепторы, в связи с чем Управление США по контролю за продуктами и лекарствами официально предупредило о риске развития зависимости, а также о случаях судорог у потребителей. Эксперты проанализировали статистику обращений в токсикологические центры, среди которых среди 935 случаев отравления кратомом у 6% пациентов были судороги.

Кава-кава же фигурирует во множестве случаев тяжелого поражения печени, из-за чего в начале 2000-х ее запретили в Германии, а затем во всем Евросоюзе и Канаде.

Еще одно распространенное вещество в составе «расслаблетиков» — триптофан. Как отметила биохимик, это предшественник серотонина — в сочетании с антидепрессантами он может привести к серотониновому синдрому. Это состояние сопровождается повышенной температурой, нервным возбуждением и учащенным сердцебиением, а также скованностью мышц. Более того, по данным независимого американского издания для врачей The Medical Letter, убедительных причин принимать триптофан нет.

Кроме того, риск «расслаблетиков» заключается в том, что люди могут пить их в неограниченных дозах, как обычную газировку. Доступность напитка приводит к тому, что им заменяют визит к врачу и полноценное лечение. Вместо того, чтобы устранить реальную причину бессонницы или тревоги, пациенты просто «глушат» ее доступным средством. В действительности, в реальной медицинской практике проблемы со сном редко возникают из-за нехватки магния, отметила Дивинская.

Некоторым людям и вовсе категорически противопоказано пить такие расслабляющие снадобья. Это те, кто принимает антидепрессанты, а также триптаны, трамадол и зверобой. Кроме того, отказаться от «расслаблетиков» следует людям с болезнями печени и почек, беременным и кормящим, детям и подросткам, а также тем, кто уже использует снотворные и транквилизаторы.

Всем остальным следует внимательно читать состав напитка. Если в нем есть кратом, кава-кава и триптофан — лучше воздержаться. Если же человек более трех месяцев страдает от плохого сна, здесь нужен врач, а не «расслаблетик».

Энергетики не лучше: чем вредны привычные «снадобья бодрости»

При бесконтрольном потреблении вредны не только «расслаблетики», но и привычные всем энергетики. Как ранее рассказала кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева, тонизирующие напитки вредны, так как содержат кофеин, таурин и сахар. Кофеин возбуждает нервную систему, а также усиливает сердцебиение и повышает давление. Таурин дополнительно усиливает этот эффект, а сахар нарушает допустимый уровень глюкозы.

Более того, по словам кардиолога Дениса Прокофьева, обычным людям вообще незачем пить энергетики — они пришли из спортивной медицины и оправданы только при значительных силовых нагрузках, когда организму нужно восстановить баланс. В обычной жизни они лишь искусственным образом возбуждают организм, приводя к тахикардии и скачкам давления крови. Затем появляются психологические симптомы — тревожность и бессонница. При регулярном питье энергетиков у пациента формируется хроническая нагрузка на сердце и сосуды, что в конечном счете может кончиться инфарктом, инсультом и другими серьезными проблемами со здоровьем.

Игры и энергетики довели до инвалидного кресла

Фото;: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конце 2025 года геймера из Санкт-Петербурга частично парализовало из-за бесконтрольного употребления энергетиков. У 22-летнего Артема Авдеева отнялись ноги.

Авдеев целыми днями играл в игры, с 14 лет активно пил тонизирующие средства. Он мог начать утро с трех банок энергетика вместо завтрака. В итоге его госпитализировали в реанимацию, диагностировав полинейропатию ног — из-за поражения нервов он потерял способность ходить. Молодой человек оказался прикован к инвалидной коляске, а также частично лишился голоса и памяти.

По данным благотворительного фонда, который занимается реабилитацией Артема, он смог вернуть память и восстановить голос. Впереди еще долгий путь возвращения к нормальной жизни. Всего этого можно было бы избежать, если бы молодой человек не пил столько энергетиков.

Трудоголизм и бодрящие напитки: как пермячка «уработалась» до госпитализации

Другой случай произошел в августе 2026 года — жительницу Перми Александру также госпитализировали после нескольких месяцев хронического энергозапоя. Девушка рассказала 5-tv.ru, что работала креативным директором и главой маркетингового отдела в магазине техники, выполняя намного больше обязанностей, чем положено одному сотруднику.

Александра испытывала хроническое напряжение, в некоторые дни могла отрабатывать по 12–16 часов. Она работала даже в дни семейных встреч, а также когда болела: у нее была температура выше 38 градусов. В конце концов она попала в больницу с приступом — на момент госпитализации ее пульс был более 200 ударов в минуту. В ее случае последствия оказались не столь серьезными, как у Авдеева, но он также дает повод задуматься о том, чем чревато чрезмерное употребление снадобий для бодрости.

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