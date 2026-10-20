Социальные координаторы помогли пациентам московских больниц более 530 тысяч раз

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты поддерживают пожилых людей, решают бытовые проблемы и организуют уход после выписки.

За пять лет социальные координаторы помогли пациентам московских больниц и их родственникам решить более 530 тысяч вопросов, не связанных с лечением. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Не нужно писать никаких заявлений — достаточно обратиться к лечащему врачу или во время обхода к одному из 150 социальных координаторов, работающих по единому стандарту во взрослых и детских стационарах столицы. Особое внимание уделяется пожилым и одиноким пациентам, маломобильным горожанам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — написал Собянин.

Одна из главных задач координаторов — помочь человеку решить проблемы, которые могут возникнуть во время пребывания в больнице. Например, специалисты связываются с родственниками, если пациент не может позвонить им сам, помогают восстановить потерянные документы и организуют сопровождение до дома.

Если человеку требуется уход после выписки, координаторы помогают оформить услуги социального работника. Они также объясняют родственникам, как ухаживать за близкими, которым трудно передвигаться самостоятельно.

За пять лет специалисты провели около 225 тысяч психологических консультаций. Они помогают пациентам справиться с переживаниями из-за болезни и легче перенести лечение. Отдельную поддержку оказывают людям с онкологическими заболеваниями и их семьям.

Социальную службу начали создавать во время пандемии коронавируса. Тогда специалисты помогали пациентам в больницах находить родственников и решать вопросы, связанные с возвращением домой после лечения.

В 2021 году проект запустили в семи московских больницах. К 2024 году координаторы появились во всех городских больницах общего профиля для взрослых и детей. В 2025 году к программе присоединились еще пять специализированных медицинских учреждений.

Особое направление работы — сопровождение пациентов старше 65 лет при выписке. Координаторы проверяют, собрал ли человек личные вещи, при необходимости связываются с родственниками и уточняют, какая помощь потребуется ему дома.

Этой услугой уже воспользовались более 95 тысяч пожилых москвичей. Если человек живет один и не может обходиться без посторонней помощи, специалисты помогают оформить уход на дому или подобрать социальное учреждение.

По словам Собянина, благодаря работе координаторов врачи и медсестры могут уделять больше времени лечению пациентов, а не решению бытовых вопросов.

«Передовой опыт Москвы применяют и в других регионах России. В стационарах Хабаровского края, Липецкой и Тюменской областей организованы аналогичные социальные службы, работа которых адаптирована под местные условия и потребности населения», — добавил Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве в ближайшие три года построят 29 медицинских объектов. Среди них — новый лечебно-диагностический комплекс НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.