Собянин: сварщики МОСГАЗа одержали победу на международном чемпионате в Китае

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Столичные профессионалы уже становились лучшими в 2017, 2019 и 2023 годах.

Сварщики МОСГАЗа одержали победу на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Лучшие специалисты московского газового хозяйства выступили в составе национальной сборной на чемпионате „Кубок дуги — 2026“, который прошел с 15 по 20 октября в городе Наньтун. За призы боролись 450 конкурсантов со всего мира. Сборная России победила в чемпионате по сварке», — рассказал глава города.

По словам Собянина, принять участие в соревновании смогли только 20 сварщиков из 2000, семеро из них — сотрудники АО «Мосгаз». Они завоевали семь из девяти медалей.

Также мэр города отметил, что это не первая победа столичных сварщиков. Они уже получали награды в 2017, 2019 и 2023 годах.

«За медалями стоят годы труда и тренировок. На предприятии создана авторитетная школа сварки, сотрудники постоянно повышают квалификацию и оттачивают навыки на современной площадке со всем необходимым оборудованием», — написал Собянин.

Для того чтобы обеспечить надежность газовой инфраструктуры Москвы и с достоинством представлять МОСГАЗ на различных конкурсах, в компании дефектоскописты проводят тщательную проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников дорожного хозяйства столицы с профессиональным праздником. Он выразил благодарность за их вклад в инфраструктуру, а особенно за помощь в восстановлении Донецка и Луганска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.