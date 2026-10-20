Любимый сериал вместо тишины: почему перед телевизором легче заснуть

Фото: 5-tv.ru

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Не вредно ли такое средство от бессонницы?

Для многих людей тишина перед сном оказывается не такой расслабляющей, как негромкий телевизор на фоне. Знакомый сериал, спокойная передача или разговоры ведущих помогают отвлечься от мыслей, и веки начинают тяжелеть буквально через несколько минут.

Но почему это происходит и не ухудшается ли качество сна, если человек регулярно засыпает перед экраном? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему телевизор помогает заснуть

Одна из причин заключается в том, что телевизор отвлекает внимание от собственных мыслей.

Когда вокруг тихо и человек ложится в постель, внимание может переключиться на переживания прошедшего дня, планы на завтра или нерешенные проблемы. Знакомая передача создает постоянный внешний стимул, на котором проще сосредоточиться.

Особенно хорошо для этой цели могут подходить программы, которые человек уже знает. Предсказуемый сюжет не требует постоянного напряженного внимания, поэтому мозг получает фоновую стимуляцию, но человеку не приходится активно следить за происходящим.

Телевизор может также становиться частью привычного вечернего ритуала. Если человек изо дня в день ложится, включает одну и ту же передачу и вскоре засыпает, организм постепенно связывает последовательность этих действий с подготовкой ко сну.

Есть и психологический момент: для некоторых людей полный покой и темнота могут усиливать ощущение одиночества или заставлять больше прислушиваться к собственным мыслям. Голоса из телевизора создают ощущение присутствия и могут субъективно успокаивать.

Недавнее исследование с участием взрослых показало, что просмотр телевизора непосредственно перед засыпанием может быть связано с тревожностью. Этот процесс перед сном сопровождался снижением уровня стресса.

Значит ли это, что телевизор улучшает сон?

Не обязательно.

Если человек быстро засыпает под телевизор, субъективно ему действительно может казаться, что экран помогает. Однако скорость засыпания и качество сна — не одно и то же.

Исследования использования телевизора и других экранов перед сном неоднократно находили связь между такой привычкой и более коротким сном или более поздним отходом ко сну. Например, в долгосрочном исследовании детей просмотр телевизора был связан с более короткой продолжительностью сна и более поздним временем отхода ко сну.

Более новое исследование с участием 1057 студентов также выявило связь продолжительного использования электронных устройств перед сном с худшим качеством сна. Участники, проводившие с устройствами более часа перед сном, чаще имели признаки недостаточного качества сна.

Что происходит, если телевизор работает всю ночь

В этом случае человек продолжает получать свет и звуковые стимулы уже после того, как заснул.

Даже если спящий не просыпается полностью, работающий телевизор может становиться источником периодических изменений яркости и звука. Кроме того, человек может проснуться на фоне интересного фрагмента передачи, громкой рекламы или изменения громкости.

Поэтому привычка засыпать под телевизор и привычка спать всю ночь при включенном телевизоре — не совсем одно и то же.

Если человеку нужен телевизор исключительно для того, чтобы уснуть, логичнее ограничивать его работу временем засыпания, например использовать таймер выключения.

Имеет ли значение, что именно показывают

Да, содержание передачи тоже может играть роль.

Спокойный знакомый сериал или разговорная программа способны выполнять функцию фонового шума. А новости, триллеры, криминальные программы или эмоциональные шоу требуют гораздо большего внимания и могут, наоборот, поддерживать бодрствование.

Если после включения телевизора человек начинает активно следить за сюжетом, переживать за героев или ждать развязки, экран уже не выполняет роль спокойного фона.

А если телевизор включен очень тихо?

Низкая громкость уменьшает вероятность того, что звуковые события будут будить человека, но полностью не устраняет воздействие телевизора.

Важен и свет от экрана. Поэтому для сна лучше, чтобы телевизор не находился непосредственно перед лицом и не освещал ярко спальню.

Особенно осторожно — с детским сном

Для детей связь между телевизором в спальне и нарушениями сна изучена особенно подробно.

Исследования показывали, что наличие телевизора в детской комнате связано с более коротким сном и худшими показателями сна. В одном исследовании дошкольников телевизор в спальне был связан с более высокой частотой ночных кошмаров и усталости после пробуждения.

Поэтому привычка засыпать перед телевизором особенно нежелательна для детей.

Как оставить телевизор и не мешать сну

Если человек замечает, что с телевизором ему действительно легче заснуть, полностью отказываться от привычки необязательно.

Можно использовать несколько простых правил:

выбирать спокойный и знакомый контент;

не смотреть новости и эмоциональные программы непосредственно перед сном;

уменьшить яркость экрана;

сделать звук негромким;

поставить таймер автоматического выключения;

не превращать просмотр в несколько часов бодрствования в постели;

следить за тем, чтобы телевизор не сокращал необходимую продолжительность сна.

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