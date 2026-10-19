Собянин: речные электросуда и причалы в Москве готовят к зиме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Для бесперебойного сообщения на Москве-реке задействуют четыре ледокола.

Столичные речные электросуда и плавучие причалы проходят подготовку к зимнему периоду. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Чтобы транспортное сообщение на Москве-реке зимой работало без перебоев, задействуют четыре ледокола. Специалисты проверяют все системы жизнеобеспечения, в том числе отопление и вентиляцию, автоматические двери и климат-контроль. Тщательно обследуют металлические корпуса на коррозию и другие повреждения.

«Все электросуда имеют усиленный корпус и ледовый класс „Лед-20“, они могут ходить по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров», — приводит слова мэра телеканал.

До начала декабря водолазы проверят инфраструктуру: осмотрят крепления плавучих причалов и понтонных переходов к ним, а также механизмы, которые сдерживают колебания причала на воде.

Сейчас в столице действуют четыре регулярных маршрута речного электротранспорта. Их обслуживают 31 судно и 25 плавучих причалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Москвы завершили строительство дороги, которая связала Каширское шоссе с Елецкой улицей. В Проектируемом проезде № 963 обустроили удобные тротуары, освещение и пять остановок.

Помимо этого, появился новый въезд к жилому комплексу на Ясеневой улице — Проектируемый проезд № 1. Также построили участок дорожной сети, необходимый для обслуживания отстойно-разворотной площадки городского транспорта со стороны Каширского шоссе.

Все работы заняли менее года, их завершили раньше намеченного срока. Реализация отвечает целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.