Собянин: Продолжим реализацию проекта «Московское долголетие»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Власти столицы направят средства в 2027–2029 годах.

Столица продолжит работу над проектом «Московское долголетие». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

На развитие программы в 2027–2029 годах предусмотрено 11,6 миллиарда рублей, включая 3,9 миллиарда рублей в 2027-м.

«За восемь лет программа стала экосистемой, которая дает старшему поколению возможность общаться, учиться, заниматься спортом и творчеством, а также заботиться о физическом и ментальном здоровье», — написал мэр.

Участникам «Московского долголетия» доступно более 100 видов занятий. Цифровые сервисы делают участие в проекте удобнее. В сети, насчитывающей свыше 140 центров московского долголетия, активные участники создали более пяти тысяч клубов по интересам. Присоединиться к ним могут все желающие горожане старшего возраста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доцент кафедры налогов и налогового администрирования Дмитрий Морковкин оценил проект федерального бюджета на 2027 год и последующие два года. По его мнению, документ позволяет профинансировать все запланированные государственные расходы и не создает серьезных финансовых рисков.

В 2027 году страховые пенсии планируется индексировать дважды, в сумме выплаты должны вырасти более чем на 10%. Около 300 миллиардов рублей предполагается направить на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» — на программы, связанные со здоровьем и увеличением продолжительности жизни.

Корректировки коснутся и пассивных доходов — процентов по вкладам, дивидендов и доходов от операций с цифровыми активами, которые предлагается учитывать при расчете общего налога.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.