Собянин сообщил об отражении атаки 127 беспилотников на Москву
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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Силы ПВО уничтожили дроны, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи отразили атаку 127 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Первое предупреждение об опасности — прилет 12 БПЛА — глава города опубликовал в 22:55 по московскому времени. Последнее было опубликовано в 00:47 — он заявил о ликвидации 40 аппаратов.
По словам Сергея Собянина, все вражеские дроны были уничтожены. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как писал 5-tv.ru, в небе над Ленинградской областью этой ночью обезвредили 95 украинскиз беспилотников. Об этом в мессенджере МАКС рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
В результате ударов зафиксировано падение обломков на частный дом в районе Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. Также наблюдаются короткие перебои электроэнергии из-за повреждения линий электропередачи. Угроза БПЛА объявлена и на территории Санкт-Петербурга.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.