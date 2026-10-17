В Москве расширят поддержку участников СВО и их семей

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В проекте столичного бюджета предусмотрены средства на сохранение социальных выплат.

Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Все установленные социальные выплаты сохранятся, а близким военнослужащих продолжат предоставлять дополнительные меры помощи. Финансирование этих направлений предусмотрено в проекте городского бюджета. О планах по поддержке участников СВО и их семей сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «МАКС».

Среди действующих мер включены: ежемесячные пособия на ребенка, освобождение от оплаты за детский сад, дополнительные занятия и питание в школах и колледжах.

В сообщении говорится, что помимо выплат и льгот, в столице более трех лет работает Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Там можно получить юридические и психологические консультации, помощь в оформлении социальной поддержки, сопровождение по вопросам реабилитации и протезирования.

Центр также помогает бывшим военнослужащим вернуться к мирной жизни: специалисты консультируют по вопросам карьеры, подбирают программы переобучения и содействуют трудоустройству.

В настоящий момент Социально-реабилитационный центр ветеранов находится на реконструкции, которую планируют завершить в 2027 году. По словам мэра, он станет пространством для социальной адаптации и помощи ветеранам СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Москвы оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.