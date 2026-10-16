Пенсии и социальные выплаты вырастут в Москве с 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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На социальную поддержку жителей столицы выделили 2,4 триллиона рублей.

Размер пособий и выплат семьям с детьми, пожилым и людям с инвалидностью проиндексируют в столице на 4,3% с 1 января 2027 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

На социальную поддержку жителей столицы в 2027–2929 годах предусмотрели 2,4 триллиона рублей. Из них 815,1 миллиарда рублей направят на эти цели в следующем году, в том числе 409 миллиардов на денежные выплаты.

«Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц», — рассказал Собянин.

Около 208 миллиардов рублей в трехлетнем бюджете предусмотрели на обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий горожан. Также выделили 41,7 миллиарда рублей на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям москвичей.

«На выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода — 21,9 миллиарда рублей», — написал глава города.

Кроме того, в 2027–2029 годах на развитие материально-технической базы учреждений соцзащиты запланировали 33,1 миллиарда рублей. Средства направят в том числе на обновление геронтологических центров и социальных домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируют вернуться к двойной индексации пенсий в 2027 году.

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