Сергей Собянин: Знаменитой клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Здесь создано единственное в столице детское отделение сочетанной травмы, отделение ран и раневой инфекции.

Знаменитой клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет. С 2003 года она работает как Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Здесь оказывают медпомощь детям из Москвы и других регионов страны по 36 профилям. Сегодня клиника доктора Рошаля — один из лучших высокотехнологичных центров в России по лечению травм, неотложных хирургических заболеваний у детей и их последствий», — написал мэр Москвы.

За годы работы в клинике получили 49 патентов на изобретения. В больнице широко применяют лапароскопию, создано единственное в столице детское отделение сочетанной травмы, отделение ран и раневой инфекции. Здесь выполняют сложнейшие операции, в том числе трансплантацию мягких тканей.

Каждый год в клинику обращаются около 100 тысяч человек, свыше 16 тысяч госпитализируют.

На базе медучреждения работают центры спортивной травмы, тяжелой механической травмы, детской нейрохирургии, экстрофии мочевого пузыря, детской лазерной хирургии, ран и раневых инфекций, а также консультативно-диагностический центр, травмпункт и санаторно-курортное отделение.

Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии —клиника доктора Рошаля также является клинической базой для подготовки ординаторов и аспирантов.

«Поздравляю весь коллектив клиники с юбилеем! Ваш высочайший профессионализм и преданность делу спасения самого ценного — жизни детей — служат на благо нашего будущего! Желаю вам новых достижений и успехов!» — заключил Мэр Москвы.

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