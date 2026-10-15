Сон на высоте: какие место и позу выбрать для отдыха в самолете

Yahoo: место у окна и отказ от алкоголя могут помочь выспаться в самолете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Перед сменой часовых поясов следует скорректировать режим.

Подготовку ко сну в самолете стоит начинать с выбора места у окна подальше от туалетов. Такие рекомендации дали эксперты в беседе с Yahoo.

Врач-сомнолог Уильям Лу рекомендует немного откинуть спинку кресла и использовать подушки для шеи и поясницы. Они помогут поддерживать удобное положение тела во время отдыха.

Также стоит не скрещивать ноги и не спать, наклонившись к переднему креслу. По словам специалиста, такие позы вызывают мышечное напряжение и мешают кровотоку.

Перед сном предпочтительнее легкая еда: фрукты, овощи и нежирные белковые продукты, считает специалист по здоровью сна Шелби Харрис. Из напитков она предлагает воду или травяной чай.

Алкоголь эксперты не рекомендуют использовать для засыпания.

«Алкоголь сначала может вызвать сонливость, но через несколько часов после употребления он оказывает стимулирующее действие», — пояснил Лу.

Для расслабления эксперт предлагает поочередно напрягать мышцы на пять-десять секунд, а затем медленно отпускать напряжение. Начинать следует с пальцев ног, постепенно переходя к другим частям тела.

Маска для сна и худи помогут укрыться от света. Наушники с шумоподавлением, спокойная музыка, белый шум или звуки грозы позволят меньше отвлекаться на происходящее в салоне.

Если предстоит пересечь несколько часовых поясов, Лу советует еще до вылета постепенно менять время засыпания и пробуждения с учетом режима в пункте назначения.

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