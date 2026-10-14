Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Власти столицы рассчитывают на активный рост промышленного производства.

Президиум Правительства Москвы одобрил прогноз социально-экономического развития столицы на 2027–2029 годы. Документ учитывает прогноз Минэкономразвития России, текущие тенденции в экономике Москвы и страны, а также ситуацию на мировых рынках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Согласно прогнозу, в ближайшие три года основные социально-экономические показатели столицы продолжат расти. Валовой региональный продукт будет увеличиваться ежегодно на 1,5–2,5%.

Основной вклад в экономический рост ожидается от производственного сектора. Благодаря промышленной политике города власти рассчитывают на дальнейшее развитие высокотехнологичных производств. Выпуск обрабатывающей промышленности в 2027–2029 годах, как ожидается, будет прибавлять от 6 до 7,5% в год.

Инвестиции в 2027 году могут вырасти примерно на 0,5% в сопоставимых ценах. В последующие два года прогнозируется более заметная динамика: рост капиталовложений в 2028–2029 годах может составить 2,7–3,2%. В документе это связывают в том числе с возможным смягчением денежно-кредитной политики Банка России и улучшением финансового положения предприятий.

Поддерживать инвестиционную активность планируется за счет высокой доли расходов бюджета на развитие. В частности, речь идет о вложениях в транспортную и инженерную инфраструктуру, а также мерах по стимулированию создания новых рабочих мест.

Потребительский спрос, согласно прогнозу, также сохранит положительную динамику. Оборот розничной торговли может увеличиваться на 2,7–3,5% в год, а объем платных услуг для населения — на 2,2–3%.

При этом ожидается постепенное снижение инфляции до целевого показателя Банка России — 4% в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве продолжают развивать программы для взрослых, которые хотят сменить профессию, повысить квалификацию или найти более высокооплачиваемую работу. В центре «Профессии будущего» можно за три месяца освоить одну из 75 специальностей. Ежегодно обучение там проходят более 50 тысяч человек, а всего с момента открытия центра новую профессию получили или повысили квалификацию свыше 100 тысяч москвичей.

Карьерные наставники помогают выпускникам с трудоустройством. По данным городских властей, восемь из десяти слушателей получают предложения о работе еще до окончания курсов. С 2027 года обучение работе с искусственным интеллектом планируют включить во все программы.

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