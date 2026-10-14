«Мозг застревает в ужасе»: как ночные кошмары лишают человека сна

Фото: 5-tv.ru

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При посттравматическом расстройстве организм продолжает реагировать на пережитую опасность даже спустя годы.

Повторяющиеся кошмары при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) могут приводить к хронической бессоннице и ухудшать самочувствие человека. О причинах таких состояний и способах справиться с ними Life.ru рассказал военный и кризисный психолог, гипнолог Виталий Балашов.

По словам специалиста, ПТСР развивается как реакция на тяжелые события, связанные с угрозой жизни, насилием или другими травмирующими обстоятельствами. Симптомы могут проявиться не сразу, а спустя месяцы и даже годы.

«Важный момент: травма — это не то, что человек „не может забыть“. Это то, в чем его мозг „застревает“, как будто угроза жизни все еще сохраняется», — пояснил Балашов.

Обычные тревожные сны часто связаны с повседневными переживаниями: конфликтами, проблемами на работе или напряжением в семье. После пробуждения человек обычно быстро возвращается к реальности и успокаивается.

При ПТСР все происходит иначе. Сновидение может снова и снова воспроизводить травмирующую ситуацию, причем сюжет иногда практически не меняется. Такие эпизоды называют флешбэк-сновидениями. Во время них организм реагирует так, словно угроза реальна: учащается пульс, повышается давление, усиливается тревога.

После пробуждения облегчение приходит не всегда. Человек боится снова засыпать, старается отложить сон и постепенно накапливает усталость. Так может сформироваться хроническая бессонница, которая ухудшает концентрацию, усиливает эмоциональное истощение и мешает повседневной жизни.

Особенно часто подобные переживания возникают у людей, прошедших через боевые действия. По словам психолога, после возвращения к мирной жизни привычка постоянно искать опасность может сохраняться.

Как вернуть себе ощущение безопасности

Балашов посоветовал не пытаться любой ценой подавить воспоминания или заставить себя немедленно уснуть. Важно признать проблему и постепенно научиться справляться с тревогой. Один из способов — техника заземления «5–4–3–2–1», которая помогает переключить внимание на окружающую обстановку.

Для этого нужно назвать пять предметов, которые видны вокруг, обратить внимание на четыре звука, отметить три телесных ощущения, различить два запаха и вспомнить один вкус. Такое упражнение помогает сосредоточиться на настоящем моменте. Дополнительно можно почувствовать опору под ногами или умыться прохладной водой.

Психолог также порекомендовал записывать повторяющиеся сны и по возможности не оставаться в одиночестве. Поддержка близких может помочь человеку почувствовать себя в безопасности. При этом алкоголь не стоит использовать как средство от кошмаров, так как временное облегчение может смениться ухудшением сна и усилением проблемы.

Если нарушения сна сохраняются, мешают повседневной жизни или сопровождаются тяжелыми переживаниями, необходимо обратиться за профессиональной помощью.

Балашов подчеркнул, что человеку, пережившему травму, нужны не призывы забыть прошлое, а поддержка и возможность постепенно восстановить чувство безопасности.

«Ему не нужна жалость, не нужны советы «просто не думать» или «забыть обо всем». Ему нужно спокойное присутствие рядом, кто-то, кто сядет рядом, не задавая вопросов, и просто скажет: «Ты дома. Я рядом», — заключил психолог.

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