Возрождение московского кинематографа: в столице перезапустили студию Горького

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Среди обновлений — новый производственный цех и мастерская для костюмов и реквизита.

Правительство Москвы перезапустило Киностудию Горького в рамках проекта «Москва — город кино». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

Киностудия перешла в муниципальную собственность в 2023 году, находясь в критическом состоянии. Историческая площадка на улице Сергея Эйзенштейна была изношена более, чем на 60%, а здание в Валдайском проезде было фактически в предаварийном состоянии.

Использовать для съемок можно было только порядка десяти тысяч квадратных метров рабочей площади. Окончательно не прийти в негодность и получить потенциал для реставрации студии помогло Министерство культуры РФ.

После проведенных работ съемочное пространство преобразилось. На исторической площадке на улице Эйзенштейна восстановили старые и построили новые объекты — их общая площадь составила 15 тысяч квадратных метров.

Среди обновлений — новый производственный цех, лаборатория, сервисный центр, мастерская для костюма и реквизита. К слову, именно ее использовали, чтобы пошить сценическую одежду для актеров масштабной экранизации романа Льва Толгского «Война и мир», которая выйдет на экраны в феврале 2027 года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Дмитровском районе Москвы открыли новую школу на 800 человек.

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