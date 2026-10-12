Собянин: число учеников предпринимательских классов Москвы выросло в десять раз

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Школьники изучают экономику и основы бизнеса, а практические навыки получают при участии более 300 компаний и предприятий.

Более 14 тысяч старшеклассников Москвы обучаются в предпринимательских классах, за пять лет число учеников выросло в десять раз. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Пять лет назад в московских школах открылись предпринимательские и медиаклассы. За это время число учеников предпринимательских классов выросло в десять раз — сейчас их больше 14 тысяч», — говорится в сообщении.

Помимо углубленного изучения профильных предметов, школьники проходят курсы по экономике, предпринимательству, лидерству и командообразованию. Практическую подготовку помогают организовать более 300 компаний и предприятий — партнеров проекта.

Выпускники продолжают обучение в ведущих экономических вузах страны. Среди них — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», МГИМО и РАНХиГС.

Одновременно с предпринимательскими в столичных школах развиваются медиаклассы. Сейчас в них учатся почти семь тысяч старшеклассников. Они знакомятся с журналистикой и медиапроизводством, осваивают работу фотографа, оператора видеозаписи и графического дизайнера. Для занятий в школах оборудовали больше 130 автоматизированных медиастудий.

С медиаклассами сотрудничают 18 вузов, два крупных медиахолдинга, союзы журналистов России и Москвы, новостные порталы и онлайн-телеканалы. Практику школьники проходят в кинопарке «Москино» и столичных музеях.

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