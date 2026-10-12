Лег спать и приспичило: врач назвал причины, из-за которых вы часто встаете ночью в туалет

Parade: острая пища перед сном может раздражать мочевой пузырь

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano

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Когда постоянные походы «по-маленькому» становится поводом для тревоги?

Острые блюда перед сном могут раздражать мочевой пузырь и вызывать позывы к мочеиспусканию ночью. Об этом сообщило Parade со ссылкой на ординатора-уролога Махиту Бхарадвадж.

Раздражение может создавать ощущение срочной необходимости посетить туалет, даже когда мочевой пузырь не переполнен. Поэтому при регулярных ночных пробуждениях специалист рекомендует обратить внимание на состав ужина.

Уролог уточнила, что один подъем за ночь обычно не вызывает беспокойства. Необходимость вставать два раза и чаще может считаться чрезмерной.

Причины таких пробуждений различаются. Среди урологических факторов могут быть увеличение предстательной железы, слабость тазового дна и гиперактивный мочевой пузырь.

К другим возможным причинам Бхарадвадж относит диабет и большое количество жидкости непосредственно перед сном.

Чтобы уменьшить ночные позывы, она предлагает отказаться от острой еды, ограничить употребление жидкости в течение трех часов перед сном, особенно алкоголя, и посещать туалет перед отходом ко сну.

Если изменение вечерних привычек не помогает и пробуждения продолжаются, специалисты рекомендуют обратиться к урологу для выяснения причины и исключения сопутствующих заболеваний.

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