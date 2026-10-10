Силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших на Москву

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На местах падения обломков работают оперативные службы, сведений о пострадавших пока нет.

Пятнадцать беспилотников уничтожены на подлете к Москве 10 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Сбиты 15 беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города.

К местам падения обломков направлены специалисты оперативных ведомств. Информация о пострадавших и разрушениях на момент сообщения не поступала.

Ранее в тот же день Собянин сообщал об уничтожении десяти дронов, направлявшихся к столице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.