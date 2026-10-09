Сразу несколько поисково-спасательных станций Москвы отмечают юбилей

Фото: © РИА Новости/Владимир Баранов

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Всего безопасность жителей столицы на водоемах обеспечивает 26 станций.

В этом году юбилей отмечают пять поисково-спасательных станций столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Старейшая из них — «Царицыно» — открылась 25 июля 1881 года на территории нынешнего музея-заповедника. За время работы станция несколько раз меняла расположение на берегах пруда, а затем расположилось в историческом «Домике смотрителя Царицынской плотины».

«Домик был отремонтирован и приспособлен под нужды спасателей во время комплексной реставрации парка усадьбы Царицыно», —рассказал мэр.

Станция «Серебряный Бор», основанная в 1901 году, также празднует годовщину. По словам Собянина, она остается единственной в столице, сохранившей почти первоначальный облик. В здании собрана коллекция архивных документов и фотографий.

«Там собрана коллекция из уникальных архивных документов и фотографий, водно-спасательной атрибутики, плакатов, наград и отличительных знаков, водолазного снаряжения и оборудования прошлого века», — сообщил Собянин.

Девяносто лет исполнилось станции «Кожухово», открытой на берегу Москвы-реки. Подразделение, как отметил мэр, неоднократно признавали лучшим в Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах.

Спасатели станции «Академическая» уже 70 лет следят за безопасностью отдыхающих на Большом Садовом пруду. По словам мэра Москвы, для работы у них есть скоростной катер, моторная и гребная лодки, а зимой используют судно на воздушной подушке.

Также десятилетие отмечает станция «Троицкая», которая отвечает за безопасность жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. Собянин рассказал, что здесь впервые начали применять мобильные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. По его словам, машины оснащены спасательным и водолазным оборудованием, позволяющим длительное время работать автономно.

Мэр Москвы напомнил, что безопасность москвичей на водоемах обеспечивают 26 поисково-спасательных станций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве провели комплексное обследование 11 охраняемых зеленых территорий, в рамках которого ученые нашли редкие виды животных.

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