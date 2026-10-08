Собянин: магистральные маршруты сделали поездки по Москве комфортнее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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За десять лет запустили 77 направлений, которые проходят по ключевым артериям города, связывают центр с удаленными районами и работают в дополнение к метро, МЦК и МЦД.

Магистральные маршруты наземного транспорта столицы отметили десятилетний юбилей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Эти маршруты проходят по ключевым артериям города, связывают центр с удаленными районами и работают в дополнение к метро, МЦК и МЦД.

«Основной принцип — регулярное движение наземного транспорта с минимальными интервалами. Проделана большая работа по обновлению маршрутной сети столицы», — написал глава города.

За это время запустили 77 экспрессных и магистральных направлений. В 2025-м появилось по пять новых маршрутов каждого вида. С начала текущего года заработали еще два, а до конца 2026-го намерены открыть четыре.

Пять лет назад в Центральном и Южном административных округах обновили около 200 маршрутов, добавили остановки и улучшили навигацию. За это время пассажиропоток вырос почти на 25%.

Количество пассажиров автобусов, электробусов и трамваев увеличивается ежегодно. После начала учебного года и завершения отпускного сезона суточное число поездок на наземном транспорте достигло 4,9 миллиона.

Сейчас приоритет отдают новым жилым кварталам, станциям рельсового каркаса и развитию обслуживания, в том числе в ТиНАО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мневниковской пойме появилась новая пешеходная дорожка. Тропу проложили по специальному настилу. Для прочности основания установили свыше 1,6 тысячи свай, на которые затем смонтировали металлический каркас. Новый пешеходный маршрут проходит вдоль воды. Кроме того, в пойме обустроили семь зон отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.