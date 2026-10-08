Собянин: Между Тимирязевским и Бутырским районами создана новая пешеходная связь
Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Переход обеспечил безопасный маршрут через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути.
Подземный пешеходный переход построили на Дмитровском шоссе в районе дома № 29, корпуса 1. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.
«Между Тимирязевским и Бутырским районами появилась новая пешеходная связь. Эти районы столицы разделяют железнодорожные пути с интенсивным движением поездов первого Московского центрального диаметра», — написал Собянин.
Переход ведет к жилым домам и социальным объектам, расположенным на улице Яблочкова. Поблизости также находятся остановки наземного городского транспорта.
Для организации прохода через Дмитровское шоссе оборудовали три лестничных схода. Они расположены по обеим сторонам магистрали и за железнодорожными путями. Для маломобильных граждан установили три лифта.
Строительство перехода проводили закрытым способом. Это позволило сохранить движение поездов по железнодорожным путям и не прерывать работу железнодорожного транспорта на период проведения работ.
«В последние годы активно создаем пешеходную инфраструктуру Москвы, которая помогает жителям столицы безопасно преодолевать крупные транспортные магистрали и железнодорожные пути», — отметил Собянин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пересадка со станции метро «Беговая» на МЦД станет в пять раз быстрее. Новый транспортный узел позволит сократить время перехода между видами транспорта и упростит поездки по столице.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.