Свободный график может провоцировать депрессию, выяснили психологи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Опросив студентов, исследователи поставили под сомнение формулу «меньше дел — меньше стресса».

Специалисты Университета Колорадо в Боулдере изучили, как восприятие времени влияет на психическое состояние. В опросе участвовали 646 студентов, его результаты были опубликованы в Journal of American College Health. Ученые разграничили два понятия: объективный дефицит времени и его субъективное давление — когда человеку кажется, что он никуда не успевает.

Оказалось, что участники с самым плотным расписанием реже страдали от депрессивных симптомов и демонстрировали более высокую успеваемость. А вот ощущение постоянной гонки, наоборот, сопровождалось ростом тревоги и депрессии, причем вне зависимости от реальной загруженности. То есть человек может быть очень занят, но относиться к этому спокойно, а может иметь свободное время и все равно изводить себя мыслями о нехватке часов.

Особую роль сыграла осознанность — умение удерживать фокус на текущем моменте. У студентов с высоким уровнем осознанности связь между чувством спешки и ухудшением самочувствия оказалась слабее. По мнению исследователей, это качество может выступать защитным механизмом от негативных последствий временного давления.

При этом авторы предупредили: работа не доказывает, что загруженность сама по себе спасает от депрессии. Не исключена обратная зависимость — люди с устойчивой психикой чаще берут на себя дополнительные задачи, а те, кто находится в подавленном состоянии, наоборот, этого избегают. Также существуют общие факторы, влияющие одновременно и на восприятие времени, и на эмоциональный фон.

Исследование не подтвердило, что дополнительные обязательства обязательно ухудшают успеваемость или психическое состояние. Более того, уход от общения из-за учебных или рабочих проблем может быть вреден: однообразный график растягивает время и усиливает чувство одиночества. Ученые также посоветовали наполнять плотное расписание не любыми делами, а созвучными личным ценностям.

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