«Проспаться» не выйдет: когда головная боль опасна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обычный вечерний недуг может оказаться совсем не таким безобидным, как кажется.

Головную боль перед сном иногда действительно можно переждать во сне, однако внезапный и сильный приступ может быть тревожным сигналом. Об этом Life.ru рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Если такая боль человеку уже знакома, причина приступов известна, ложиться спать можно спокойно. При мигрени или головной боли напряжения тишина, темнота и отдых после назначенного врачом лечения нередко помогают облегчить состояние.

«Опасность связана не с тем, что человек заснет с больной головой. Проблема в другом — иногда головная боль оказывается одним из первых проявлений состояния, при котором помощь нужна незамедлительно», — предупредила Демьяновская.

При этом вечерняя головная боль далеко не всегда говорит о серьезных проблемах. Ее причиной могут стать обычная усталость после тяжелого дня, стресс, многочасовая работа за компьютером, недостаток жидкости или долгий перерыв между приемами пищи. Повлиять на самочувствие способен и сбившийся режим сна, например слишком долгий отдых в выходные.

Если причина, скорее всего, в переутомлении, врач посоветовала ненадолго отложить дела, проветрить комнату, приглушить свет и убрать громкие звуки. Также стоит выпить воды. При мигрени многим становится комфортнее в темном помещении без резких звуков.

Если боль мешает заснуть, можно принять заранее согласованное с врачом безрецептурное обезболивающее, если нет противопоказаний. При этом важно соблюдать инструкцию и не превышать указанную дозировку.

Обратиться к врачу стоит, если потребность в таких препаратах возникает регулярно. По словам Демьяновской, если обезболивающие приходится принимать чаще восьми раз в месяц, приступы становятся более частыми или меняют привычный характер, не стоит каждый раз просто снимать симптомы таблетками.

Особенно важно обратиться за помощью при появлении других тревожных признаков. К ним относятся внезапная слабость или онемение руки или ноги, перекос лица, проблемы с речью, глотанием, зрением или равновесием.

Опасными симптомами также могут быть потеря сознания, судороги, спутанность сознания, а также сильная головная боль вместе с высокой температурой и выраженной скованностью мышц шеи.

Отдельного внимания требует головная боль после травмы. Если после удара она усиливается, появляется повторная рвота, сонливость, заторможенность или дезориентация, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли яблоки помогают быстрее заснуть и могут ли они улучшить качество ночного отдыха. Некоторые фрукты подходят для вечернего перекуса благодаря своему составу и легкости для пищеварения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.