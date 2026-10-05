Обвиняемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери отправлен в СИЗО

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Следствие считает, что жертвами мужчины стали предпринимательница и ее 19-летняя дочь, а после преступления он уехал из Москвы.

Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери, заключили под стражу в Москве. Об этом 5 октября сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек из корыстных побуждений. Ему также вменяют незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гогиашвили частично признал вину. В гараже, которым пользовался сожитель 53-летней Елены Церетели, следователи обнаружили тело ее 19-летней дочери Дарьи.

Тело самой предпринимательницы нашли 3 октября в квартире на юго-востоке Москвы. Оно находилось на балконе в пакетах.

Теймураза обнаружили в Воронежской области вместе с любовницей, после чего доставили в Москву. По предварительным данным, женщина не знала о произошедшем.

В квартире также нашли следы крови, оружие и боеприпасы в тайнике. Еще одно потайное место обнаружили в гараже.

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