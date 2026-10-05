Обвиняемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери частично признал вину
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; MAX/Следком; 5-tv.ru
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Тело предпринимательницы обнаружили 3 октября. На следующий день нашли тело ее 19-летней дочери.
Обвиняемый в убийстве бывшей жены и дочери ресторатора Мамуки Церетели частично признал вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере МАКС.
С участием мужчины следователи провели проверку показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре. Фигурант подтвердил ранее данные показания.
«Вину в совершении инкриминируемых преступных деяний обвиняемый признал частично. <…> Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.
Тело 53-летней предпринимательницы Елены Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Останки были расчленены и расфасованы по пакетам. На следующий день в гараже в Новой Москве следователи нашли тело ее 19-летней дочери Дарьи.
По подозрению в убийствах задержали 47-летнего Теймураза Г., который много лет состоял в отношениях с Еленой. Мужчину обнаружили в Воронежской области и доставили в Москву. Вместе с ним была задержана 40-летняя женщина, ее возможную причастность к преступлениям проверяют.
В квартире и гараже правоохранители также обнаружили тайники с оружием и боеприпасами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, и незаконном обороте оружия и боеприпасов.
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