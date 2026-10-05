Набор текста: сколько калорий сжигает сотрудник офиса за клавиатурой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Рабочее место может рассказать о человеке больше, чем шагомер.

За шесть часов печати на клавиатуре офисный работник сжигает примерно 546 килокалорий. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на результаты исследования компании «Стахановец». При этом если бы человек просто лежал, организм израсходовал бы около 420 килокалорий за то же время. Чистая прибавка от набора текста составляет лишь около 126 килокалорий.

В основе расчетов лежит метаболический эквивалент (MET). Для печати ученые используют значение около 1,3 MET. Для сотрудника весом 70 килограммов энергозатраты при наборе текста равны примерно 91 килокалории в час. Для сравнения: во сне организм тратит 54 килокалории в час, при чтении — 84, при письме от руки — 98, при медленной ходьбе — 296, при беге — 548.

За пять рабочих дней дополнительный расход от печати достигает около 2730 килокалорий. Теоретически это эквивалент 350 граммов жира, но на практике организм компенсирует нагрузку: в нерабочее время сотрудник часто двигается меньше.

Мозг составляет всего 2% массы тела, но потребляет от 20 до 25% всей энергии организма. При интенсивной умственной работе дополнительные траты могут доходить до 25 килокалорий в час. Если сложить печать и умственную деятельность, реалистичнее говорить об интервале от 500 до 750 килокалорий суммарно, а не о чистой прибавке.

Отдельный аспект — клавиатурный почерк как поведенческая биометрия. Это время удержания клавиш, интервалы между нажатиями, ритм, сила нажатия и частота ошибок. Системы на основе клавиатурного почерка дают точность идентификации от 89 до 94%. При стрессе растут паузы и число исправлений. Сильнее всего на почерк влияют алкоголь и успокоительные. Клавиатура — датчик психофизиологического состояния, который работает круглосуточно, заключают авторы.

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