Собянин сообщил об отражении атаки уже 14 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака 14 беспилотников, летевших в сторону Москву, успешно отражена системой противовоздушная оборона (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и жертвах не приводится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные уничтожили четыре сухогруза, которые использовались ВСУ для доставки военных грузов. Минобороны России заявили, что «Морскую логистику врага множат на ноль». Суда были поражены с использованием БПЛА «Герань-4 Сикер» в порту Черноморска, в акваториях Бугского лимана и Черного моря.

Российские военные в тот же день с использованием беспилотника атаковали Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По сведениям Минобороны России, его задействовали для того, чтобы перебросить войска, а также в целях логистики грузов ВСУ.

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