Игровые площадки с лабиринтами и скалодромами появились в московских дворах

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Необычные конструкции дополнили привычные элементы городских зон отдыха.

На современных детских площадках в московских дворах устанавливают скалодромы, лабиринты, балансиры и канатные переходы. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

«Лабиринты, скалодромы, канатные сети и балансиры одновременно развивают ловкость, координацию и умение держать равновесие. Именно поэтому они все чаще становятся частью крупных игровых пространств во дворах Москвы», — говорится в сообщении.

Новые элементы дополняют привычные горки и качели и делают игровое пространство более разнообразным.

На Бескудниковском бульваре поставили большую конструкцию для лазания в виде зеленого яблока. Рядом появился холм-скалодром с тоннелем, вращающиеся качели и деревянные столбики разной высоты для тренировки равновесия.

Кроме того, на Нагатинской улице установили многоуровневый комплекс с лабиринтом. Здесь также появились балансир, карусели и несколько видов качелей.

В Коммунарке, на улице Сосенский Стан, оборудовали игровой городок с горками, канатным переходом и конструкциями для лазания. Дети могут подниматься на разные уровни, проходить переходы и спускаться с горок.

Еще один многоуровневый комплекс появился на улице Коккинаки в Хорошевском районе. Его части соединены канатными переходами, а также дополнены закрытой трубчатой горкой и элементами для лазания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ряде районов Москвы появились новые площадки для баскетбола и других командных видов спорта. Такие зоны оборудовали в Выхино-Жулебине, Некрасовке, Войковском и Левобережном районах, а также в Таганском районе.

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