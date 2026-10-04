Собянин: второй вестибюль станции «Рижская» оформят в футуристическом стиле

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Объект построили более, чем наполовину.

Второй вестибюль станции большой кольцевой линии «Рижская» оформят в футуристическом стиле. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Объект построили более, чем наполовину. Рабочие проложили эскалаторный тоннель и монтируют монолитные конструкции.

Новый вестибюль станет связующим звеном между станцией и транспортным узлом «Рижская» — у пассажиров будет комфортная пересадка между метро и Московским центральным диаметром. Благодаря этому улучшится связь между Мещанским и Алексеевским районами, отметил Собянин.

Общий архитектурный облик станции будет сочетать футуристический стиль с элементами хай-тека. Ее интерьеры отличаются лаконизмом — так, наклонные стены отделают серым гранитом, как и основная часть станции.

Как отметил Собянин, большая кольцевая линия является одним из наиболее востребованных направлений в московском метро и связывает десятки районов Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве завершили проходку тоннеля от СберСити до Новорижской.

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