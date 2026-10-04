Шесть дронов ВСУ сбили на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку шести украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник.

Глава города подчеркнул, что на месте падения частей летательных аппаратов находятся представители экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке вражеских дронов на Белгород. Боевики ВСУ нанесли удары по жилым кварталам и центру города. В результате были повреждены несколько автомобиле, а в одной из квартир вспыхнул пожар. Кроме того, шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние, получили серьезные ранения.

До этого 5-tv.ru писал о том, что киевский режим ударил с помощью летательных аппаратов по Калуге. Власти региона заявили о повреждении многоэтажных домов города, а также нескольких пострадавших — у них выявили ранения, полученные от осколков стекла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.