Собянин: почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских обновили в колледжах Москвы

Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

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В этом году учебные заведения приняли рекордные 58 тысяч первокурсников.

В столичных колледжах с 2023 по 2026 год обновили почти 1,7 тысячи мастерских и лабораторий. Об этом в День среднего профессионального образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в МАКС.

В этом году в колледжи Москвы пришли рекордные 58 тысяч первокурсников. Всего сейчас там учатся более 158 тысяч студентов.

Главное изменение — больше практики. Около 70% учебного времени студенты проводят не только за учебниками, но и в мастерских, лабораториях и на предприятиях. Многие начинают работать еще во время учебы.

«В следующем году обновим еще около 300 учебных пространств», — сообщил Собянин.

В колледжах появляется оборудование, с которым выпускники потом сталкиваются уже на настоящей работе. Например, в Московском государственном образовательном комплексе студенты учатся работать с роботами, мехатронными системами и электронной техникой.

В колледже московского транспорта установили тренажер, который имитирует управление электропоездом. Занятия на нем проводят действующие машинисты.

В колледже № 26 до конца года собираются открыть сварочную, малярную, столярную и камнетесную мастерские. В колледже № 20 появились мощные компьютеры, интерактивные панели и профессиональные инструменты для электромонтажных работ.

В колледже предпринимательства № 11 оборудовали настоящий съемочный павильон. Там студенты могут попробовать себя в создании телевизионных программ и проведении прямых эфиров.

Будущих полицейских и спасателей тоже учат максимально близко к реальным условиям. В колледже полиции работают тренажеры для поиска и сбора улик, а также площадка для отработки приемов первой помощи. В пожарно-спасательном колледже имени Героя России В. М. Максимчука появилась лаборатория, где будущие операторы службы 101 учатся принимать экстренные вызовы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские учителя могут повышать квалификацию и участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Как отмечал Собянин, повышение профессионального и социального статуса педагогов остается одним из приоритетных направлений. В одном из таких конкурсов приняли участие около 2,5 тысячи человек.

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