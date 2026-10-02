Сергей Собянин: новый пешеходный маршрут у воды появился в Мневниковской пойме

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Там также обустроили комфортные смотровые площадки.

Новый пешеходный маршрут появился в Мневниковской пойме. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что рабочие проложили тропу по специальному настилу. Для прочного основания было установлено свыше 1,6 тысяч свай, на которые в последующем установили металлический каркас.

Мэр столицы добавил, что новый пешеходный маршрут пролегает вдоль воды. Кроме него, на территории поймы обстроили семь зон отдыха. Так, там установили современные энергосберегающие фонари, комфортные скамейки и смотровые площадки. Дополнительный уют создает архитектурная подсветка.

Сергей Собянин также рассказал, что специалисты продолжат приводить в порядок Мневниковскую пойму. Продолжением пешеходного маршрута станет новая набережная. Она протянется вплоть до пляжа у Крылатского моста. Специалисты пока не приступили к выполнению проекта: идут подготовительные работы.

Ранее мэр Москвы рассказал о том, что в Бутырском районе появился новый технопарк «Астра». Его площадь составляет более 17,6 тысячи квадратных метров. Офисы там заняли 18 компаний, которые занимаются разработкой программ и систем защиты информации.

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