Собянин сообщил о планах строительства более 60 станций метро

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Московский метрополитен ждут масштабные изменения в ближайшие годы.

Более 60 новых станций метро планируют построить в Москве и Подмосковье в рамках программы развития метрополитена до 2035 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Программа разделена на два этапа. До 2030 года основными задачами станут завершение строительства Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, а также открытие новых станций на действующих ветках.

На Троицкой линии метро должно дойти до Троицка. После станции «Новомосковская» планируется открыть «Сосенки», «Ракитки», «Десну», «Кедровую», «Ватутинки» и «Троицк». На Бирюлевском радиусе сейчас строятся девять из десяти запланированных станций.

До 2030 года также запланировано открытие станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии, «Южного порта» Люблинско-Дмитровской линии и «Достоевской» на Кольцевой. Последняя станет первой новой станцией на Кольцевой линии более чем за 70 лет. Кроме того, Сокольническую линию планируют продлить в Ярославский район.

Второй этап предусматривает расширение метро в крупные центры Подмосковья и развитие сети в ТиНАО. Рублево-Архангельскую линию хотят продлить до Красногорска, Таганско-Краснопресненскую — в сторону Куркина и Химок, Калужско-Рижскую — до Мытищ, а Арбатско-Покровскую — до Балашихи.

Также предусмотрено развитие Люблинско-Дмитровской и Бирюлевской линий в сторону Ленинского городского округа, а Филевской — до «Сколково». В планах до 2035 года остаются и продление Сокольнической линии до Щербинки, Троицкой — до кинопарка «Москино», а Солнцевской — от аэропорта Внуково в Филимонковский район.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что станция «Трикотажная» второго Московского центрального диаметра стала доступнее для пешеходов. Около транспортного узла на Волоколамском шоссе обустроили комфортный пешеходный маршрут. Специалисты убрали кабели, обновили покрытие тротуаров и проезжей части, установили новые фонари и скамейки, а также разбили газоны.

В жилом квартале рядом с МЦД-2 также предусмотрены парковки. Одной из них могут пользоваться жители Подмосковья, чтобы оставить автомобиль у станции и продолжить путь на общественном транспорте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.