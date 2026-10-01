Проснулся, но не проснулся? Как работают сонные петли

Сомнолог Белинская: после кошмара человек может попасть в новый сон

Фото, видео: www.globallookpress.com/West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Человек может прийти в себя во сне после кошмара и сразу попасть в другой.

Так называемые сонные петли действительно бывают. Об этом сомнолог Наталья Белинская рассказала в комментарии 5-tv.ru. По ее словам, человек может подумать, что проснулся после кошмара, но на самом деле продолжить спать и оказаться уже в другом сновидении.

Белинская объяснила, что такое состояние связано с осознанными снами. Во время них человек понимает, что спит, а иногда может даже влиять на происходящее и менять сюжет.

«То есть такой сон внутри сна вполне быть может», — отметила сомнолог.

При этом специально учиться осознанным сновидениям для такого опыта необязательно. Иногда человек может попасть в подобное состояние случайно. Особенно это касается людей, которые склонны к различным особенностям сна, в том числе к сонному параличу.

По словам Белинской, во время сонной петли человек может увидеть кошмар, который покажется ему настоящим. Затем ему может показаться, что он проснулся, хотя на самом деле новый сон уже начался. Из-за этого возникает ощущение, будто человек несколько раз подряд пытается проснуться, но каждый раз оказывается в новой пугающей реальности.

Сомнолог отметила, что на такие состояния могут влиять разные факторы. Среди них — сильная нагрузка на нервную систему, большое количество времени с гаджетами и вещества, которые меняют состояние бодрствования и сна.

Повлиять на сон могут и некоторые лекарства. Белинская отдельно упомянула препараты, которые воздействуют на нервную систему.

При этом специалист предупредила, что постоянное погружение в осознанные сновидения может мешать нормальному ночному отдыху.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной ночных кошмаров у женщины оказалось заболевание щитовидной железы. Долгое время пациентка лечила тревожность, однако обследование помогло выявить настоящую причину ее состояния.

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