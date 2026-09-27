Собянин: обустроили удобный пеший маршрут к корпусу РАНХиГС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Там появились два комфортных тренажерных зала.

На улице Садовники, рядом с учебным корпусом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), обустроили удобный пеший маршрут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАКС.

Центральным объектом проекта стал павильон с двумя тренажерными залами. При желании эти пространства можно трансформировать, например, в помещения для судей. Еще там есть раздевалки и душевые.

Кроме комфортных тренажерных залов, в шаге от РАНХиГСа появилась новая хоккейная коробка. Когда температура воздуха на улице упадет ниже нуля, то на ней будут проводить соревнования по зимним видам спорта, добавил Сергей Собянин.

Также градоначальник рассказал, что в рамках работ по благоустройству рабочие установили площадки для мини-футбола, панна-футбола и баскетбола. Кроме того, на улице Садовники появилась зона для сдачи норм ГТО.

По пути к учебному корпусу специалисты также привели в порядок сквер около дома № 9. Там, в частности, были отремонтированы существующие и проложены новые дорожки.

Ранее Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве скоро откроют две школы будущего. Одна из новых образовательных площадок появится на улице Климашкина, а другая — в Большом Кондратьевском переулке.

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