Собянин: В Москве растет производство передовых лекарств и медматериалов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Столичные предприятия нарастили производство препаратов для дыхательной и нервной систем.

В Москве за первое полугодие выросло производство сразу нескольких групп лекарственных препаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Сильнее всего увеличился выпуск лекарств для лечения заболеваний органов дыхания — на 29,4%. Производство препаратов для нервной системы выросло на 9,1%, а лекарств, влияющих на кроветворение и кровь, — на 22,2%.

Одной из главных площадок для развития фармацевтики в столице остается особая экономическая зона «Технополис Москва». Там создается крупный фармацевтический кластер, где компании разрабатывают и выпускают современные лекарства и медицинские изделия.

Сегодня в кластере работают 14 предприятий. Десять из них уже производят инновационные препараты и медизделия.

«Город поддерживает производителей налоговыми льготами, финансовыми инструментами и готовой инфраструктурой», — уточнил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 2027 года в России обновятся правила допуска граждан к донорству крови. Временные ограничения будут действовать для людей, принимающих некоторые препараты, а также для тех, кто недавно проходил стоматологическое лечение.

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