Собянин: Юг Москвы становится еще комфортнее для жизни и отдыха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Фомичева

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Там появились современные детские площадки.

Юг Москвы становится еще комфортнее для жизни и отдыха. Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС, подводя итоги благоустройства.

Градоначальник рассказала, что в 2026 году в районе Нагатинский Затон преобразился целый квартал: от Судостроительной улицы до Кленового бульвара. Там для юных москвичей установили, в том числе огромный корабль — многоуровневый игровой комплекс. Благодаря развивающим элементам ребята смогут узнать много нового. Зону дополнили лазалки необычных форм.

По словам Сергея Собянина, современные игровые площадки появились на Якорной и Судостроительной улицах, а также на Кленовом бульваре. Еще компактную зону для малышей обстроили на Нагатинской набережной. Там есть и горка, и качели, и песочница. Помимо этого, на Нагатинской набережной создали воркаут площадку. Она оборудована всем необходимым для занятий спортом: тренажерами для кардио, брусьями и многим другим.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в «Коломенском» создали еще несколько точек притяжения для горожан. В ходе второго этапа специалисты проделали большую работу под землей, обновив и усилив инженерные системы и коммуникации, многие из которых давно выработали свой ресурс. Затем привели в порядок территории Конюшенного двора, а также усадеб крестьянина и кузнеца.

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