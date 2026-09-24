Собянин: Началось строительство станции метро «Москворечье»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Новая станция сделает район Москворечье-Сабурово доступнее и усилит транспортный каркас юга столицы.

В столице началось строительство станции «Москворечье» Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Она расположена в районе Москворечье-Сабурово, который ограничен руслом Москвы-реки, железнодорожными путями и крупными автомагистралями. Это осложняет его связь с соседними районами. Новая станция сделает Москворечье-Сабурово доступнее и усилит транспортный каркас юга столицы», — написал Собянин.

На станции построят два вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилой застройке на улице Кошкина. «Москворечье» станет станцией берегового типа: пути разместят в центре, а пассажирские платформы — по бокам.

Станция станет девятой из 10 запланированных на новой Бирюлевской линии метро. Строительство ветки уже идет, а на конечной станции «Бирюлево» ведется подготовка строительной площадки.

Для проходки тоннелей на участке будут использовать щиты-гиганты диаметром 10 метров. В 2027 году один из них начнет работу от станции «Москворечье» в сторону «Курьянова», а второй — от «Луганской» к демонтажной камере на «Москворечье».

Участок от станции «ЗИЛ» до «Курьяново» планируют открыть в 2028 году, а отрезок «Курьяново» — «Бирюлево» со станцией «Москворечье» — в 2029 году. Ожидаемый пассажиропоток новой станции составит 16 тыс. человек в сутки.

После полного запуска Бирюлевской линии новые станции метро появятся в пешей доступности для более чем миллиона жителей восьми районов Москвы. К 2030 году пассажиропоток ветки ожидается на уровне 165 тыс. человек в сутки.