В Туве возбудили дело после гибели хоккейного тренера при нападении медведя

Фото: www.globallookpress.com/Michael Runkel

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти 62-летнего Александра Кузьменко в лесу.

В Туве следователи возбудили уголовное дело после гибели 62-летнего хоккейного тренера Александра Кузьменко в результате нападения медведя. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели 62-летнего мужчины в результате нападения медведя», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные действия и назначают экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В СК также предупредили жителей региона об опасности посещения лесов из-за высокой активности медведей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что турист Александр Кузьменко погиб после нападения медведя в Туве. Позже стало известно, что он был хоккейным тренером и отцом игрока НХЛ Андрея Кузьменко. Александр Кузьменко также занимался подготовкой других хоккеистов, среди которых Никита Коростелев, Даниил Григорьев и Александр Пелевин.

Инцидент произошел во время поездки группы туристов на рыбалку к реке Большой Енисей в одном из отдаленных районов республики. После нападения хищника мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По данным источника, Кузьменко и другие участники поездки отправились на рыбалку, несмотря на ограничения, введенные в регионе из-за медведей.

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