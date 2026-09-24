Трагедия в семье звезды НХЛ: как медведь растерзал отца хоккеиста Андрея Кузьменко

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Александр Кузьменко был первым тренером для нескольких известных хоккеистов.

Погибшим после нападения медведя в Туве туристом оказался Александр Кузьменко — известный хоккейный тренер и отец нападающего НХЛ Андрея Кузьменко.

Сам Александр Кузьменко много лет работал с юными хоккеистами, а одним из главных его воспитанников стал собственный сын. Трагедия в далекой тувинской тайге оборвала жизнь человека, который когда-то поставил будущего игрока НХЛ на лед.

Александр Кузьменко — отец и первый тренер Андрея

Instagram*/kuzya_096

Александр Кузьменко много лет работал тренером и занимался подготовкой юных игроков.

Кузьменко окончил Омский государственный институт физической культуры. В Якутске он работал тренером детской хоккейной команды «Якутские мамонты». Позже семья переехала в Москву, где Александр продолжил тренерскую работу.

Сам Андрей Кузьменко подробно рассказывал о том, как отец привел его в хоккей.

По его словам, на коньки Александр поставил его еще в раннем детстве.

«Мой отец играл в хоккей. Я родился в Якутске, папа в то время был тренером в команде „Якутские мамонты“. В полтора года я уже умел кататься на коньках. И когда мне исполнилось четыре года, отец принял решение переехать в Москву. С пяти лет я уже играл в команде „Белые медведи“. Где-то до двенадцати лет мы с отцом шли рука об руку, можно сказать, что он вел меня по этому пути», — рассказывал он в одном из интервью.

Для будущего хоккеиста это было не всегда просто. Работа отца и сына проходила не только на льду, но и дома: после матчей Александр продолжал разбирать с Андреем его игру, указывал на ошибки и давал советы.

Сам спортсмен спустя годы говорил, что в детстве отец относился к нему даже строже, чем к другим ребятам. Если Андрей плохо работал на тренировке, ему доставалось больше остальных. Позже хоккеист признавался, что понял смысл такой требовательности уже во взрослом возрасте.

При этом Александр Кузьменко занимался не только собственным сыном. В числе игроков, которые начинали заниматься у него в «Белых медведях», был Никита Коростелев, сейчас выступающий в КХЛ. Сам хоккеист рассказывал, что пришел к Александру Григорьевичу в раннем возрасте и тренировался с ребятами 1996 года рождения.

Еще один воспитанник тренера — тоже выступающий в КХЛ вратарь Александр Самойлов. В интервью ЦСКА он называл Александра Кузьменко своим первым тренером и рассказывал, что несколько лет занимался у него в «Белых медведях», после чего перешел в систему армейского клуба.

Сын стал звездой КХЛ и уехал в НХЛ

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Андрей Кузьменко родился в Якутске в 1996 году. Его первые хоккейные годы были тесно связаны с отцом: сначала — Якутск, затем Москва и «Белые медведи».

В 16 лет Андрей дебютировал в Молодежной хоккейной лиге за «Красную Армию». Уже в следующем сезоне дошел с командой до финала Кубка Харламова. В сезоне-2014/2015 состоялся его дебют в КХЛ за ЦСКА. Позднее Кузьменко выступал за СКА, а в 2022 году отправился в Северную Америку.

Первый сезон в НХЛ стал для него особенно ярким. В дебютном чемпионате за «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко провел 81 матч, забросил 39 шайб и набрал 74 очка. Этот результат до сих пор остается его лучшим сезоном в НХЛ по результативности.

После «Ванкувера» хоккеист успел поиграть за «Калгари Флэймз», «Филадельфию Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз».

В июле 2026 года Андрей Кузьменко подписал однолетний контракт с «Питтсбург Пингвинз». По данным НХЛ, соглашение рассчитано на сезон-2026/27, а средняя годовая стоимость контракта составляет пять миллионов долларов.

За предыдущий сезон в составе «Лос-Анджелеса» форвард набрал 25 очков в 52 матчах — 13 шайб и 12 результативных передач.

Но еще до НХЛ Андрей успел стать заметным игроком российского хоккея. В составе СКА он регулярно выходил на лед в КХЛ, выступал за сборную России.

При этом сам Андрей всегда подчеркивал роль отца в своем становлении. В одном из интервью он рассказывал, что после матчей продолжал созваниваться с Александром и слушал его советы. Тренер оставался для него не только родителем, но и человеком, чьему хоккейному мнению он доверял.

Что произошло в Туве

www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Трагедия произошла 22 сентября в Тоджинском кожууне Республики Тыва. Группа из семи туристов из Москвы находилась в отдаленной части тайги примерно в 180 километрах от села Тоора-Хем.

На людей напал медведь. Один из туристов получил тяжелые травмы лица. Пострадавшего сначала доставили до населенного пункта, а затем санавиацией перевезли в Кызыл и госпитализировали в Республиканскую больницу № 1. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от полученных травм. Об обстоятельствах происшествия сообщал руководитель Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак.

По данным региональных властей, туристы отправились в удаленный участок тайги в период, когда действовал запрет на посещение лесных массивов. По информации Госкомохотнадзора, группа прибыла в Туву из Москвы и находилась в труднодоступной местности.

После нападения на место происшествия направили оперативную группу, которая должна установить обстоятельства случившегося и найти медведя.

Позже стало известно, что погибшим был Александр Кузьменко — отец хоккеиста Андрея Кузьменко.

Почему медведи все чаще выходят к людям

www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Трагедия в Туве произошла на фоне целой серии сообщений о встречах людей с медведями в разных регионах России.

С начала августа 2026 года нападения и опасные выходы хищников фиксировали в нескольких регионах страны. По данным, собранным РБК на 21 сентября, подтвержденные случаи нападений были зарегистрированы в девяти регионах, среди которых Республика Алтай, Кемеровская, Амурская, Иркутская и Томская области, Красноярский край, Бурятия и Камчатка.

Отдельно сложная ситуация сложилась в Туве. В сентябре там в 11 районах ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Подобные меры принимались также в Иркутской области, Бурятии и других регионах.

В некоторых регионах специалисты связывают активность медведей с нехваткой естественной пищи. В частности, речь идет о недостатке ягод и других доступных кормов. После сухой весны урожай некоторых растений оказался ниже обычного, из-за чего зверям приходится активнее искать пищу.

Но есть и другая причина — сама деятельность человека. Медведей привлекают пищевые отходы, открытые мусорные контейнеры, свалки и остатки еды возле туристических баз. Если животное привыкает получать пищу рядом с человеком, оно постепенно теряет страх перед людьми и может возвращаться туда снова.

Кроме того, на ситуацию влияет изменение поведения людей. Лесные территории становятся популярнее у туристов, увеличивается количество поездок в тайгу и на природные территории. Вместе с этим растет вероятность встречи человека с крупным хищником.

В Иркутской области, например, из-за большого количества сообщений о выходах медведей к людям власти ввели режим повышенной готовности. По данным губернатора региона, только за один из дней диспетчеры получили 56 сообщений о появлении хищников, а с начала периода активности — более 1,5 тысячи.

Опасный сезон еще не закончился

www.globallookpress.com/Konstantin Mikhailov

Конец лета и начало осени — период, когда медведь особенно активно ищет пищу перед зимовкой. Поэтому встречи людей с животными в лесных районах в это время требуют особой осторожности.

При этом сам факт нахождения медведя неподалеку еще не означает, что животное обязательно нападет. Опасность резко возрастает, если человек приближается к зверю, пытается его покормить, подходит к детенышам или оказывается рядом с добычей животного.

Специалисты советуют при встрече с медведем не приближаться к нему и не пытаться преследовать зверя. Об обнаружении опасного животного следует сообщать в экстренные службы или местный охотнадзор.

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.