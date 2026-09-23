Собянин: новый детский сад в Отрадном принял первых воспитанников

Фото: МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Всего с 2011 года в этом районе Москвы было возведено 11 социальных объектов.

Новый детский сад в Отрадном открыл свои двери для первых воспитанников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

«В Отрадном с 2011 года построили уже 11 социальных объектов. Один из них — детский сад на 250 мест в Сигнальном проезде. Он возведен в составе ЖК (жилого комплекса. — Прим. ред.) и уже принял первых воспитанников», — уточнил глава города.

В учреждении десять групп, пищевой и медицинский блоки, многофункциональные музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Основное здание сада соединено теплым переходом со вторым корпусом. В последнем оборудован бассейн.

На прилегающей территории расположились физкультурно-спортивная зона и детские площадки с навесами и качелями. Игровое пространство создавалось по принципу «Играй и учись». То есть, кроме стандартных конструкций, там установлены специальные элементы, которые позволяют детям исследовать и познавать мир.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Солнцево построят новый образовательный комплекс. В него войдут: школа рассчитана на 500 учеников и детский сад — на 250 ребят.

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